تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريدة قديمة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، تساءل فيها عن شكل دوقة كامبريدج كايت ميدلتون، من دون ثياب.



وكان ترامب غرّد في العام 2012، متسائلاً كم سيجني شخصٌ، استطاع التقاط صورة لكايت وهي عارية، وتستلقي تحت أشعّة الشمس.

ومن المتوقّع أن يزور الرئيس المنتخب، بريطانيا في الفترة المقبلة، رغم احتجاجات واسعة في البلاد لمنعه من ذلك.

كما أنّ الحكومة البريطانية رفضت إلغاء وتأجيل الزيارة، حتّى بعد توقيع أكثر من مليون شخص على عريضة ترفض زيارة ترامب الى البلاد، بعد قراراته ضدّ عدد من البلدان العربية.