كما يحدث في أوساط الموضة حيث باتت النساء يشاركن في عروض أزياء الرجال والعكس صحيح، أتى دور مسابقة جمال الكلاب "ويستمنستر دوغ شو" في نيويورك لدعوة القطط إلى دورتها المقبلة.

لن تشارك القطط في العروض التي تقام على حلبة ماديسون سكوير غاردن العريقة كما تفعل الكلاب في إطار هذه المسابقة التي تقام هذه السنة للمرة الحادية والأربعين بعد المئة.

إلا أنها ستشارك في 11 فبراير (شباط) في احدى فعاليات هذه المسابقة الشهيرة "ميت ذي بريدز" (لقاء مع الأنواع) حيث سيتمكن الزوار من مشاهدة أربعين نوعاً من القطط الأصيلة عن قرب للمرة الأولى، فضلاً عن 130 نوعاً من الكلاب.

لكن الكلاب والقطط ستكون في مواقع منفصلة على ما أوضحت براندي هانتر الناطقة باسم نادي "أمريكان كينيل كلوب" منظم الحدث.

وأضافت "اتخذنا كل التدابير لتشعر القطط والكلاب بالراحة وبالأمان. فمن الصعب عليها أن ترى هذا العدد الكبير من الناس حولها ولا نريد أن نفاقم هذا الضغط عليها".

وتبلغ المسابقة ذروتها في 14 فبراير (شباط) مع اختيار الطلب الأجمل والأكثر أناقة ليحصل على لقب "بيست إن شو".

وتقوم عشرات الكلاب سنوياً بعروض خلال هذه المسابقة التي تبث مباشرة على محطة تلفزيونية أمريكية.