أحرز الذكاء الصناعي إنجازا تاريخيا، في ولاية نيويورك، بعدما تغلبت الكمبيوتر على الإنسان للمرة الأولى في لعبة الورق الشائعة والصعبة "البوكر"، وهي آخر لعبة يتفوق فيها العقل البشري على الآلة.

وجمع برنامج "ليبراتوس" الإلكتروني الذي صممته جامعة "كارنيغي ميلون" أقراص لعب بأكثر من 1.7 مليون دولار، أمام أربعة من أمهر لاعبي البوكر في العالم، ضمن بطولة بوكر استمرت 20 يوما، في مدينة فيلادلفيا.

وفاز الذكاء الصناعي على البشر خلال العقدين الماضيين في الشطرنج، وانتصر مؤخرا في لعبة "جو" القديمة وغيرهما، لكن أهمية انتصار البوكر يكمن في اعتماد اللعبة على المعلومات الناقصة وصعوبة التنبؤ بالسلوك البشري، ولذلك فقد ظلت عصية على الآلات.

وعلق توماس ساندهولم، أستاذ علوم الكمبيوتر بالجامعة الذي صمم ليبراتوس مع ناعوم براون وهو طالب يسعى للحصول على درجة الدكتوراه "تجاوزت أفضل قدرات الذكاء الصناعي على الاستنتاج الاستراتيجي في ضوء المعلومات الناقصة مثيلتها عند أفضل البشر."

وشجع الفوز شركات في أنحاء متفرقة من العالم للسعي للحصول على نظام ليبراتوس في سبيل حل المشكلات، وفق ما نقلت رويترز.

وذكر ساندهولم "أن ليبراتوس يمكن استخدامه في أي موقف تكون فيه المعلومات ناقصة، بما في ذلك مفاوضات الأعمال والاستراتيجية العسكرية والأمن الإلكتروني والعلاج الطبي."