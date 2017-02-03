تحتاج الأسنان للعناية الدائمة لمنع تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للنخور فيها، وتلعب الأطعمة والمشروبات التي نتاولها دوراً هاماً في تشكل النخور واصفرار الأسنان وفقدانها لبياضها وجمالها.

ومن الضروري تنظيف الأسنان بشكل يومي، وبعد كل وجبة طعام للتخلص من بقايا الطعام وحماية الأسنان من التسوس، وخاصة عند تناول بعض الأطعمة التي تشكل خطراً على صحة الأسنان.

ويقدم موقع هيلثيان ناتشيرال وورلد الإلكتروني مجموعة من الأطعمة التي تسبب اصفرار الأسنان عند الإكثار منها.

1- القهوة



تعد القهوة من أكثر مسببات اصفرار الأسنان نظراً للونها القاتم، وللتخفيف من أثرها على الأسنان ينصح بإضافة كمية من الحليب إليها.

2- الشاي



يشابه تأثير الشاي على الأسنان تأثير القهوة، وخاصة عندما يكون داكناً بشكل واضح، وينصح الخبراء بالتخفيف من الشاي والانتقال إلى مشروبات عشبية أكثر صحية منه.

3- الخل البلسمي



الخل من المواد الغذائية الثقيلة التي يمكن أن تسبب اصطباغ الأسنان، لكن استخدامه في السلطات ووصفات الطعام يخفف من تأثيره السلبي.

4- الكاري



على الرغم من الطعم الشهي للكاري، إلا أن الأطباء يحذرون من أنه يمكن أن يسبب اصفرار الأسنان، ويدرك الهنود هذه الحقيقة لذلك يضيفون السبانخ إلى الأطعمة الحاوية على الكاري.

5- صلصة الطماطم



تدخل صلصة الطماطم في العديد من وصفات الطعام، إلا أنها يمكن أن تسبب تغير لون الأسنان عند الإكثار منها، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من المواد الحمضية المسببة لتآكل الأسنان.

6- التوت



يعد التوت من الفواكه المفيدة، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، إلى أن المشكلة الوحيدة في تناول التوت أن عصارته كثيفة اللون ويمكن أن تتسبب بصبغ الأسنان بلون لا يزول في وقت قصير.

7- المشروبات الغازية



المشكلة في الكولا والمشروبات الغازية أن لونها قاتم في معظم الأحيان، بالإضافة إلى أنها تمتص بسهولة من قبل الأسنان لتغير لونها بشكل تدريجي.

8- صلصة الصويا



من الضروري التخفيف قدر الإمكان من تناول صلصة الصويا إذا كنت ترغب بأسنان بيضاء وصحية، إذ أن الأنواع المتوفرة في الأسواق منها لا تستخدم الصويا المخمرة، بل تلجأ للخيار الأرخص، عن طريق إضافة بروتينات الصويا إلى الهيدروكلوريك، وهذه المواد الكيماوية ضارة بالأسنان.

9- الشمندر



الشمندر من الأطعمة اللذيذة الغنية بالمواد الغذائية المفيدة للجسم، إلا أن لونها الأحمر القاتم الذي يشبه الدم، يشكل خطراً على الأسنان ويمكن أن تغير لونها وتصبغها باللون الأحمر.

10- الكحول



بالإضافة إلى الأضرار العديدة للكحول على صحة الإنسان، تحتوي العديد من المشروبات الكحولية على مادة البوليفينول الأصفر أو البني، والتي تترك آثاراً واضحة على الأسنان.