عبرت الفنانة السورية أصالة عن استياءها الشديد من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول اللاجئين المسلمين إلى أميركا، واصفة إياه بالجاحد والمتطرف.



وقالت أصالة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، "أمريكا يرأسها جاحد عنصري متطرف ليكمل بشاعة وقسوة الظروف على أهلنا في بلاد مجروحة تحتاج لبعض الإنسانية من أهل لغتها".



واختتمت حديثها قائلة: "ومن الغريب أن الذي كان لها ملجأ أصبح هو السياف".



وأصدر ترامب قراراً تنفيذياً يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة حتى إشعار آخر وتعليق دخول الزائرين القادمين من 6 دول ذات أغلبية مسلمة لثلاثة أشهر.



وأثار قرار ترامب انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية وشخصيات بارزة.