نشرت منظمة السلام الأخضر العالمية المعنية بالبيئة شريط فيديو يظهر للمرة الأولى الشعاب المرجانية في نهر الأمازون، ووصفت المنظمة تلك الشعاب بالكنز المرجاني.



وقالت المنظمة التي نشرت الفيديو على موقعها إن الصور التقطت في أقصى شمال البرازيل، حيث يمر النهر في طريقه إلى المحيط الأطلسي.



وأوضحت أنه كان يصعب في السابق تصديق وجود الشعاب هنا، بسبب طبيعة مياه النهر الموحلة التي تحجب تقريبا الضوء اللازم لصنع الشعب المرجانية.



وقالت إن المساحة التي تمتد عليها الشعاب كبيرة للغاية، إذ تصل إلى 9500 كيلومتر مربع ويصل بعضها مثل الإسفنج العملاقة التي يصل طولها إلى مترين، فضلا عن الطحالب الجيرية.



وكانت العلماء اكتشفوا وجود هذه الشعاب في إبريل 2016.



لكن يبدو أن هذه الشعاب المكتشفة حديثا تواجه مخاطر بيئية، مثل وجود أعمال تنقيب قريبة عن النفط.



وتسعى شركات عالمية عملاقة للبدء في استكشاف النفط في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب نفطي يقضي على هذه الشعاب.