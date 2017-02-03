في الوقت الذي تنشغل فيه فنلندا بمنح راتب 600 دولار شهريا دون مقابل لكل مواطن كتجربة اجتماعية تريد من خلالها رفع المستوى المعيشي لمواطنيها، أعلنت العاصمة النرويجية "أوسلو" أنها بصدد منح ضعف هذا المبلغ لكل شخص، ولكن لدعم البيئة.

وبداية من مطلع الشهر الجاري، تمنح "أوسلو" 1200 دولار لكل شخص من أجل استغلالها في شراء دراجات كهربائية.

يأتي ذلك مع ارتفاع معدلات التلوث الجوي في المدينة النرويجية التي تريد تقليل الاعتماد على السيارات وتعزيز وسائل الانتقالات الصديقة للبيئة.

وتستهدف الحكومة بهذه المنحة شراء دراجة كهربائية واستخدامها في التنقل لشراء منتجات المنازل والأغراض الشخصية بدلا من استخدام السيارات، وذلك مع الوضع في الاعتبار أن سعر الدراجة الكهربائية يتراوح في البلاد بين 2500 دولار و6400 دولار لتغطي المنحة بين 25% و50% من تكلفتها.

ورصدت الحكومة النرويجية جانباً مليار دولار من أجل هذه التجربة والتي تشمل شراء دراجة كهربائية وتمهيد البنية التحتية اللازمة لها من مسارات جديدة وتصنيع المزيد من هذا المنتج.