استجابت الشرطة اليابانية لتقارير أفادت بتصادم 25 مركبة على طريق سريع بجزيرة هوكايدو جنوبي البلاد، حيث تجتاح عاصفة ثلجية عنيفة المنطقة.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن شخصين أصيبا في الحادث الذي وقع بمنطقة نانبورو.

ووفقا لصحيفة "هوكايدو شيمبون"، فقد تسبب المنخفض الجوي في تراكم ثلوج بارتفاع 30 سنتيمتراً بمدينة روموي وبارتفاع 28 سنتيمتراً في أشيبيتسو على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من تساقط الثلوج وارتفاع الأمواج وتعطل حركة النقل على الجزيرة.

وذكرت الصحيفة أن العاصفة الثلجية تسببت في إلغاء 65 رحلة جوية خلال يوم أمس.