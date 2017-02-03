قالت شركة انستغرام للتواصل الاجتماعي إن تدوينة مغنية البوب بيونسيه التي أعلنت فيها عن حملها في توأمين جذبت أكثر من ثمانية ملايين إعجاب لتصبح أكبر تدوينة في عدد المعجبين على الإطلاق.

وقالت انستغرام إن التدوينة جذبت نصف مليون تغريدة على تويتر في نحو 45 دقيقة فقط أمس الأول.



ولم تعلق بيونسيه على تدوينتها غير ما قالته في البيان الأساسي انها وزوجها جاي زي نجم الراب ينتظران توأمين.



وكتبت بيونسيه (35 عاما) تقول «نود أن نشرككم في حبنا وسعادتنا... نشعر بالامتنان لأن أسرتنا ستزيد اثنين.

ونشكركم على أمانيكم الطيبة»،ونشرت المغنية امس مجموعة من الصور الخاصة بها بعد الحمل على موقعها الالكتروني منها صورة عارية بالأبيض والأسود.



وضمت الباقة مجموعة مع الصور مع ابنتها «بلو إنفي» التي تبلغ من العمر خمسة أعوام ومعها بعض القصائد عن الأمومة.