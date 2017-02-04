أظهر تسجيل مصور صادم نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لصوصاً وهم يزحفون على الأرض في معرض للسيارات لتجنب نظام الإنذار قبل أن يفروا من المكان.

نشرت الشرطة في جنوب إفريقيا مقطع فيديو يظهر لصوصاً وهم يحاولون تجنب نظام الإنذار في معرض إنفينيتي للسيارات في مدينة ميلروز بجنوب إفريقيا عبر الزحف على بطنيهما. وبحسب تقارير الشرطة، فقد نجح اللصوص في سرقة 6 سيارات من المعرض والتي يبلغ ثمنها حوالي مليون دولار أمريكي.

ولم تذكر المصادر، كيفية تمكن اللصين من سرقة السيارات الستة، إلا أن ناطقاً باسم الشرطة قال في تعليق له على الحادث بأن الشرطة تمكنت من العثور على ثلاث سيارات منها، وأن اللصوص كانوا ينوون تهريب السيارات إلى البلدان المجاورة لجنوب إفريقيا وبلدان في الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، لازالت السلطات المختصة في المدينة تجهد في البحث عن اللصوص، وتحاول استعادة السيارات الثلاثة المتبقية.