تتسم المقاعد الوسطى في الطائرة بأنها أكثر المقاعد إرباكاً وإزعاجاً للمسافر، وذلك لأنها تقيد حرية المسافر لدى محاولته النهوض من مكانه، لذا بدأ القيمون على تصميم الطائرات بإحداث تطويرات على المقاعد الوسطى لتصبح أكثر مرونة وراحة للمسافر.

وبدأ المطورون من شركة "مولتون ليب ديزاين" بإدخال العديد من التحسينات على المقاعد الوسطى، كزيادة عرض المقعد وإرجاعه إلى الخلف قليلاً لكي لا يشعر المسافر بالضيق.

وبالإضافة إلى ذلك كله، تم تصميم المقاعد الخارجية المطلة على الممر بشكل مميز وبطريقة تسمح لها بالانزلاق إلى الداخل والخارج لتوفير المساحة إن لم تكن الطائرة مكتظة بالركاب.

ولا زالت الشركة المطورة، تقوم بتجريب هذه المقاعد الجديدة، قبل أن تزود طائرات الركاب بها. ولأن شركات الطيران دائماً تحرص على راحة زبائنها، فمن المتوقع أن تتهافت شركات الطيران على تحديث طائراتها بهذه المقاعد الجديدة بعد اعتمادها رسمياً، وفق صحيفة ميرور البريطانية.