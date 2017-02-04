من منّا لم يلجأ إلى أقراص الفيتامينات كوسيلة لتقوية جهاز المناعة حتى من دون توصية من الطبيب، غير أن مركز حماية المستهلكين في ألمانيا يحذر من ذلك، مؤكداً أن العديد من هذه المستحضرات لا نفع فيها، خاصة مستحضرات الماغنيسيوم.

في دراسة حديثة حول مستحضرات المغنيسيوم، استخلص مركز حماية المستهلكين في ألمانيا، أن 27 مستحضراً من بين 42 متداولاً في السوق الألمانية يحتوي على جرعات زائدة من هذا الفيتامين بمعدل 250 ميللغرام أكثر من المسموح بها من قبل المعهد الألماني لرصد الأخطار. ويتعلق الأمر بـ27 مستحضراً يتم الحصول عليه سواء في الصيدليات أو في السوبر ماركت أو المتاجر المتخصصة أو عبر الإنترنت، حسب موقع قناة دويتشه فيله.

ويؤدي تناول جرعة مفرطة من المغنيسيوم إلى أعراض جانبية كالإسهال والتقيؤ.

ويحذر رئيس المركز الاتحادي الألماني لحماية المستهلكين كلاوس مولر، من هذه المستحضرات لأنها و”في الغالب تكون هدراً للمال، وأحياناً تهدد صحة الإنسان”.

وعادة ما تلجأ الشركات المصنعة إلى أساليب دعائية مثيرة للجدل، إذ تمثل المجلات النسائية الموقع الأبرز لطرح حملات دعائية تدعي أن نقص المغنيزيوم يؤدي إلى الإصابة بالدوالي وبالصداع والاكتئاب.

وأعلن موقع “شبيغل أولاين” الألماني في تقرير نشره حديثاً، أنه قام بفحص عدد من المجلات التي أوردت تقارير تشدد على أهمية المغنيزيوم لجسم الإنسان. والملفت أن معظم هذه التقارير كانت مرفقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بإعلانات لشركة تطرح مستحضر المغنيزيوم للبيع. ويدخل تقرير “شبيغل” هذا في إطار تقارير أخرى تبحث في أهمية تناول مستحضرات الفيتامينات عموماً ومدى نجاعتها بالفعل في تقوية مناعة الإنسان، حسب ما تدعيه الشركات المصنعة.