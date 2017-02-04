انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لحفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تغني بلغة «ماندارين» الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، في وقت يعلق فيه الصينيون أيضا على عدم إرسال الرئيس الأميركي تهنئة رسمية الى القيادة والشعب الصيني، بمناسبة العام القمري الجديد.

وكانت إيفانكا، ابنة دونالد ترامب وابنتها، أرابيلا كوشنر، قد حضرا احتفالات صينية بالعام الجديد في السفارة الصينية في واشنطن.

ونشرت إيفانكا مؤخرا مقطع فيديو لابنتها أرابيلا (خمس سنوات) وهي تغني وتلعب بدمية صينية تقليدية، مما أثار سعادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بشكل كبير.

وتدرس أرابيلا اللغة الصينية وانتشر العام الماضي مقطع فيديو لها، وهي تلقي قصيدة باللغة الصينية القديمة أيضا.