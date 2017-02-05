اكتشف سياح منحوتة لوجه مجسم فى إحدى الكنائس البريطانية يعود تاريخها الى نحو 700 عام، وتشبه الى بعيد وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما اوردته صحيفة “ميرور”.

والمنحوتة هي واحدة من 280 منحوتة موجودة في محيط منطقة الوعظ في الكنيسة، ويبدو انها خضعت الى نوع من الترميم في القرن التاسع عشر.

وقال أحد سدنة الكنيسة، كانون نايجل كوتيس “كنا نعرف هذا الوجه جيدا، لكن احدا منا لم يلاحظ من قبل الشبه بين تسريحته وتسريحة شعر دونالد ترامب. انها حقا نفس التسريحة”.

واضاف “انه من ضمن الرؤوس الاقل درجة، وليس ضمن رؤوس الملوك والملكات والتجار. لذا، فان دونالد ترامب سيسره ان يكون معروضا في منحوتة تعود الى القرن الرابع عشر، ولكن ليس لانه بين الملوك والملكات”.