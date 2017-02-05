استضاف الإعلامي محمد موسى الداعية السلفي وخبير في شؤون الجماعات الإسلامية محمد الملاح والدكتور ياسر فراويلة الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية على برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذي تحول لساحة معركة.

حيث شهد البرنامج المصري اشتباكاً بالكراسي وأكواب المياه أثناء استضافتهما للحديث بشأن وجود كتب شيعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حالياً.

وقد احتدم الحلاف بين الشيخ الملاح والدكتور فراويلة، بعد رفض الأول لوجود الكتب بأي شكل من الأشكال داخل المعرض، فيما دافع الثاني عن وجودها.

حيث ألقى الداعية السلفي كوب المياه في وجه فراويلة، أثناء حلقة مساء أمس الجمعة، الأمر الذي دفع فراويلة لترك مقعده والذهاب للداعية السلفي للهجوم عليه، وضربه بقدمه.

ثم حمل الداعلية السلفي الكرسي الذي يجلس عليه ليعتدي به على فراويلة، ليضطر مقدم البرنامج لإنهاء الحلقة بعد الاعتذار للمشاهدين عما حدث.