قال باحثون إنه جرى العثور على 30 كيسا بلاستيكيا داخل معدة حوت ضخم في المياه الضحلة قبالة جزيرة سوترا غرب بيرغن في النرويج.

ووجد فريق الباحثين حوت كوفييه ذي المنقار، وطوله 6 أمتار في المياه الضحلة، وبعد إجراء تشريح له، اكتشف الطاقم أن معدته مسدودة بهذا الكم الهائلة من الأكياس البلاستيكية.

وقال أطباء بيطريون من جامعة بيرغن إن الأكياس دمرت الجهاز الهضمي عند الحوت وهو ما تسبب له في ألم كبير.

وحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإنه نفذت العديد من المحاولات لإرجاع الحوت الضخم إلى المياه إلا أنها لم تكلل بالنجاح، قبل أن يقرر الطاقم إطلاق النار عليه.

وذكر الدكتور تيري لايسليفلاند، عالم الحيوانات في الجامعة، أن نتائج التشريح أظهرت أن هذا الحوت لم يكن قادرا على إطعام نفسه لمدة طويلة.