يحظى بعض الفنانين العالميين بجمهور واسع في مختلف أنحاء الأرض. وأينما ذهبوا تجد حفلاتهم نجاحاً باهراً. لكنّ هذا النجاح يختلف من فنان إلى آخر، بينما يبقى المقياس الأبرز هو عدد الجمهور الذي يحضر الحفلات. وقد شهد التاريخ لبعض الحفلات أرقاماً قياسية في عدد الحضور. فما هي أكثر 5 حفلات فنية حضوراً في العالم؟ إليكم الجواب، مع بعض الأرقام التي لا تصدّق.

جان ميشال جار: حفلة موسكو عام 1997، وقد حضرها 3 ملايين و500 ألف شخص

رود ستيوارت: حفلة ريو ديجينيرو في البرازيل عام 1994 وحضرها أيضاً 3 ملايين و500 ألف شخص.

جان ميشال جار أيضاً: لكن هذه المرة في باريس في الحفلة التي أقيمت عام 1990 وحضرها مليونان و500 ألف شخص.

مونسترز أوف روك: الحفل ضم عدداً من فرق الروك أشهرها ميتاليكا، في موسكو عام 1991، وقد حضر الحفل مليون و600 ألف شخص.

بول فان دايك، أرمين فان بورن، وكارل كوكس: أشهر الـ"دي جي" في العالم اجتمعوا في دورتموند الألمانية عام 2008. حضر الحفل مليون و500 ألف شخص.