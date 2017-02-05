أثبت النجم الإنكليزي أدام لالانا في هذا الموسم أنه واحد من أفضل اللاعبين مع ليفربول وأكثرهم تحركاً على أرض الملعب، وهو الأمر الذي أثبته خلال كل المباريات التي لعبها مع فريق "الريدز" حتى الآن في موسم 2016-2017.

وكشفت صحيفة "ذا صان" البريطانية أن النجم الإنكليزي أدام لالانا يعتمد نظاماً غذائياً قوياً للغاية، وهو السبب في منح اللاعب قوة بدنية وطاقة أكثر من أي زميل له في فريق ليفربول، والسر هو تناول لالانا ثماني وجبات غذائية في 24 ساعة.

وكان فريق ليفربول قد عيّن الألمانية مونا نيمير الاختصاصية الغذائية للفريق الصيف الفائت، وهي المشرفة على وجبات اللاعبين من الصباح حتى المساء، وقال لالانا عنها: "لقد كان لديها تأثير كبير على اللاعبين، وتساعد اللاعبين في تناول الوجبات الغذائية الصحيحة".

وظهر التفوق البدني الواضح لأدام لالانا في أيام "البوكسينغ داي" عندما لعب الفريق مباراتين في 44 ساعة، وقال لالانا لصحيفة "ذا صان": "تناولت صحناً من الباستا قبل المباراة، ثم تناولت صحن باستا آخر مع قطعة لحم في المنزل بعد نهاية اللقاء، رغم أن الساعة كانت 10:30 ليلاً".

ويشير لالانا إلى أن اليوم التالي يعتبر يوم الأكل بالنسبة له: "أستيقظ في الصباح وأتناول خبز التوست في السرير، ثم أتناول وجبة "ويتابيكس" مع الموز، وعند الظهر أتناول ساندويشين من اللحم مع البيض، وقبل أن أذهب إلى الحصة التدريبية عند الساعة الثالثة ظهراً أتناول الدجاج مع خبز خاص".

وتابع لالانا سرد نظامه الغذائي: "وبعد أن أنتهي من التدريب أتناول الباستا مه الدجاج، وعندما سافرنا إلى سندرلاند ليلاً تناولت ساندويشين كبيرين من اللحم قرب فندق الإقامة، وفي الصباح قبل المباراة عليك أن تأكل قدر الإمكان".