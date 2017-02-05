صار كلب بوليسي في أستراليا أحدث ضحايا درجات الحرارة اللاهبة التي اجتاحت أجزاء من شرقي البلاد أمس الجمعة، حيث نفق الكلب جراء تعرضه لضربة شمس بعد مطاردة لص سيارات في ولاية كوينزلاند شمالي البلاد.



وقالت الشرطة، إن واكو وهو كلب من فصيلة "جيرمان شيبرد" (الراعي الألماني) يبلغ من العمر ثماني سنوات، كان يطارد مجرماً فر ركضاً من سيارة مسروقة في "ديسبشن باي"، شمالي بريسبان، ولاحظ مدربه أن أقدام الكلب باتت غير مستقرة، وهي علامة مبكرة على الإجهاد جراء درجات الحرارة المرتفعة.

وقُدمت للكلب المياه ونُقل إلى عيادة بيطرية مجاورة، لكنه نفق بعد ذلك بساعات قليلة إثر فشل جهود من أجل خفض درجة حرارة جسده وتعويض ما فقده من سوائل.

وجعلت الحرارة الشديدة اليوم أشد أيام فبراير (شباط) فبراير حراً على الإطلاق في كوينزلاند، حيث سجلت في "بيردزفيل" درجة حرارة 46 درجة مئوية، وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

وتظهر بيانات حكومية أن الإجهاد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب الأول وراء حالات الوفيات الطبيعية بأستراليا، حيث أسفر عن وفاة عدد أكبر ممن قضوا جراء الفيضانات وحرائق الغابات والعواصف، وتزيد الوفيات الناتجة عنه عن 500 حالة كل عام.