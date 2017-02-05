تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه بقرة بجسد غريب.



فهي تمتلك رأسين كما تمتلك فمين تستخدمهما في أكل العشب كما يظهر في الفيديو.



وانتشر الفيديو في البداية عبر موقع تبادل المقاطع "لاف ليك" قبل أن يحظى بتفاعل كبير.



وأوضح موقع "ميرور" البريطاني أن الفيديو لم يعرف مكان التقاطه، لكنه استطاع الحصول على ما لا يقل عن 70 ألف مشاهدة في الموقع.



ويظهر في الفيديو أن البقرة تتناول العشب باستخدام فمين مندمجين، وأنها تمتلك وجهاً مزدوجاً وملتحماً بشكل غريب.



ويبدو كأن البقرة تحظى بعناية خاصة، فقد كانت مغطاة بلحاف خاص وكانت تضع عقداً حول رقبتها، بينما كان شخص بجانبها يقوم بطرد الحشرات عن وجهها.



وهي ليست الحالة الأولى التي يظهر فيها حيوان بشكل فريد، إذ تناقلت الصحافة العربية والعالمية في السابق مقطع فيديو لحمَل ولد في مكة بعين واحدة وبدون أنف كما كان الحيوان ذا فكين ملتحمين وبدون أعضاء كثيرة من جسمه.



وتم نشر مقطع الحيوان على موقع "لايف ليك" ليحقق بدوره 73 ألف مشاهدة.



وفي بداية السنة وجد صاحب مزرعة أن نعجته قد ولدت حملاً برأسين.



وكان الرأسان أكثر استقلالاً وأقل التحاماً، وكان باقي الجسم بصحة جيدة وسليماً قبل أن يموت في ما بعد.