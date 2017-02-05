لقيت فتاة في الـ14 من العمر حتفها في إحدى مدن الملاهي بالصين بعد أن قذفت بها إحدى الألعاب الترفيهية على الأرض. وأظهر فيديو هذه المأساة عندما هوت الفتاة على الأرض من اللعبة المتأرجحة التي يبدو أنها لم تكن على ما يرام، وذلك في حديقة ألعاب بمقاطعة تشونغ تشينغ.

وكانت الفتاة قد سقطت من على المقعد في اللعبة التي يطلق عليها «رحلة إلى الفضاء» بعد أن كانت قد ارتفعت لأعلى فعلا. كما وجد أن الجسم المعدني، الذي من المفترض أن يثبتها، لايزال مربوطا بجسمها وهي على الأرض. وقام أحد الزوار بإسعاف سريع للفتاة قبل أن يصل المختصون للمكان لأخذها للمستشفى، إلا أنها توفيت.

من جانبه، أكد مسؤول في المقاطعة مقتل فتاة في سن المراهقة، بحسب صحيفة «تشونغ تشينغ مورنينج بوست» الصينية، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق حول القضية.