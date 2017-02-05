أعلن رامي نجل المخرج المصري الراحل محمد كامل القليوبي انه قرر أن يتحدث عن ملابسات وفاة والده، من خلال توضيح مطول نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار من خلاله إلى احتمالية وجود إهمال وخطأ طبي يقف وراء الوفاة. وقال رامي القليوبي إنه لاحظ أن الصحف والمواقع الإخبارية تناولت خبر وفاة والده بأنه جاء بعد معاناة مع مرض السرطان، ولكنه يرغب في توضيح أن الوفاة وقعت نتيجة تلوث الدم بعد عملية جراحية.

وأوضح نجل الراحل أن الطبيب المسؤول عن إجراء الجراحة نفى حدوث التلوث، وأخبره بأن المشكلة في الصدر وأنه يتوقع تحسن الحالة، وذلك في الوقت الذي أكد فيه رامي أن التلوث مثبت بتقارير طبية اطلعت عليها أسرة المريض.

وأوضح رامي القليوبي أن نهاية هذه القصة الحزينة كانت تعرضهم للتضليل والاستهتار والتهرب ومنحهم آمالا زائفة من أجل التوقيع على تدخلات تكميلية لم تساعد في شيء وزادت من معاناة الأسرة.