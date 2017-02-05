أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرص بلاده على إرساء الاستقرار في أوكرانيا، والتزامها بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال ترامب، لنظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو، في اتصال هاتفي، إن إدارته ستعمل مع موسكو وكييف والأطراف الأخرى "من أجل إرساء السلام على طول الحدود الروسية الأوكرانية".

وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الرئيسين تناولا خلال الاتصال النزاع الأوكراني الروسي، وعدد من قضايا المنطقة.

وبدأ التوتر بين موسكو وكييف، على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.

وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك (شرقي أوكرانيا) وشبه جزيرة القرم (جنوب أوكرانيا)، وقيامها لاحقاً بضم القرم إلى أراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014. <br>

وفي اتصال هاتفي آخر مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، أكد ترامب التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اقتسام جميع الدول الأعضاء في الحلف للنفقات الدفاعية.

كما اتفق الزعيمان، وفقا لبيان البيت الأبيض، على ضرورة استمرار التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وغيره من المنظمات الإرهابية.

وأشار البيان أن ترامب وجينتيلوني تناولا تطورات الأوضاع في ليبيا، وتدفق اللاجئين منها إلى أوروبا، وقمة مجموعة السبع المزمع عقدها بإيطاليا خلال مايو/ آيار المقبل.

ونهاية يناير/كانون ثان الماضي، انتقد البيت الأبيض "الناتو" واصفاً اياه بأنه "غير قادر على اداء مهامه بفاعلية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، لشون سبايسر، آنذاك، "الرئيس " دونالد ترامب" كان واضحاً جداً وهو أن ما يقوم به الناتو بالهيكل الذي هو عليه الآن، لا يؤدي المهمة المطلوبة منه، او أنه على وجه التحديد غير فعال".

وتذمر ترامب أيام حملته الانتخابية مما تنفقه الولايات المتحدة على حلف الناتو، ودعا باقي اعضاء الحلف إلى انفاق المزيد عليه اسوة ببلاده.