ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية اليوم الأحد، إن مسؤولاً أمنياً فلسطينياً أصيب بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن المهاجمين اطلقوا النار تجاه مسؤول الإدارة في قوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لحركة (فتح) سليم شحادة واعتدوا عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على اثرها إلى احد المستشفيات.

وكان المسؤول الأمني في سفارة دولة فلسطين لدى لبنان العميد إسماعيل شروف تعرض منذ أسبوع لمحاولة اغتيال في مدينة (صيدا) المحاذية لمخيم (عين الحلوة) بعدما اطلق مجهولون وابلا من الرصاص تجاه سيارته ما أدى إلى إصابته بجروح.

يذكر أن مخيم (عين الحلوة) الذي يعد اكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان شهد خلال السنوات الأخيرة حوادث أمنية مشابهة استهدف معظمها مسؤولين في حركة (فتح) وقادت إلى مواجهات مسلحة ومعارك سقط خلالها عدد من الضحايا.