قال الرئيس السوداني،عمر البشير، إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب، التي تؤكد كل من الدولتين تبعيته لها.

وقال البشير، في مقابلة مع قناة العربية، :"مثلث حلايب سيظل مثلثاً سودانياً، لأنه في أول انتخابات أجريت تحت الحكم الثنائي البريطاني المصري، أجريت أول انتخابات في السودان (ومن ضمنها) حلايب، التي كانت دائرة من الدوائر السودانية"، مضيفا أن "الانتخابات هي عمل سيادي من الدرجة الأولى".

وحول الخيارات المطروحة حول "حلايب" أكد البشير أن بلاده ستلجأ إلى "مجلس الأمن" إذا رفض المصريون موضوع التفاوض.

ونفى البشير ما يتردد عن إيواء السودان لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، قائلا :"نحن لم نأوِ أي قيادات إخوانية في السودان. لأن سياستنا مبنية على عدم إيواء أي نشاط معادٍ لأي دولة".

وأكد أن "العلاقة الشخصية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي متميزة جدا، وهو رجل صادق في علاقاته، وإن كان هذا لا يمنع وجود بعض القضايا العالقة".

وأعرب عن اعتقاده أن "المشكلة ليست مع الرئيس السيسي، وإنما مع النظام ... حيث يوجد معارضون سودانيون تدعمهم المخابرات المصرية". وكشف عن أنه

في كل لقاء بين البلدين تطلب الخرطوم من القاهرة وقف دعم المعارضة السودانية.