حلت النجمة الاميريكية ليندسي لوهان ضيفة في برنامج "سوار شعيب" مع الإعلامي الكويتي المتألق شعيب راشد، الذي حاورها بطريقته الكوميدية وبخفة ظلة المعهودة وتحدثت عن حقيقة إسلامها والصورة التي ظهرت فيها وهي تحمل القرآن الكريم.

الصوم والصلاة

وقالت ليندسي إن هذه الصورة تسببت في هجوم كبير عليها في أمريكا، أنها كانت وقتها عادت للتو من لندن إلى أمريكا حيث أعطاها صديق لها نسخة من القرآن الكريم، وبالفعل بدأت في قراءته ودراسته، وهي في هذه الفترة كانت تمر بوقت عصيب من محاكم وأشياء أخرى، وكان القرآن بالنسبة لها شئ مريح وآمن.

كما كشفت ليندسي أنها قامت بتجربة صلاة المسلمين وصيام 3 أيام من رمضان.

أما عن قرأة القرآن الكريم فقالت إنها بالفعل بدأت في قرأته باللغة الإنجليزية وقرأت 15 صفحة منه، كما أن لديها تطبيق القرآن الكريم على هاتفها المحمول وتستمع له وتشعر بالسكينة.



على الطريقة الكويتية

فاجأ شعيب ضيفته في نهاية حلقة الامس من برنامج “سوار شعيب” بطبق “مجبوس لحم” على الطريقة الكويتية.



وطلب شعيب من لوهان أن تأكل بيدها وبالخمسة اصابع كما يفعل مقدماً لها شكره على زيارتها وحضورها للكويت.

والطريف ان لوهان عندما شاهدت الطبق قالت له “هل تعرف اني لا اكل اللحم الاحمر” فأجابها: “أن هذا اللحم بني وليس احمر”.