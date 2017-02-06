فاجأ الفنان المصري أحمد فهمي مقدم برنامج «Arab Idol»، لجنة تحكيم البرنامج والجمهور بخلع ملابسه على المسرح.

أحمد فهمي، قام بخلع رابطة عنقه، وفتح أزرار قميصه ليكشف عما يرتديه اسفل منه، وهو تي شيرت المنتخب، مؤكداً على سعادته البالغة بصعود المنتخب المصري للدور النهائي.

لجنة تحكيم البرنامج اعربت عن سعادتها بصعود المنتخب المصري للدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أرسل كلاً من الفنان وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم تحيتهم لفريق كرة السلة اللبناني بمناسبة حصوله على لقب بطولة غرب آسيا.

نانسي عجرم كشفت عن مفاجأتها في لتظهر تي شيرت الخاص بالمنتخب اللبناني لكرة السلة، لتقول لأحمد فهمي: «وأنا كمان عندي مفاجأة».