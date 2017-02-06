قال مسؤولون إن شخصا قتل وأصيب أربعة آخرون أمس عندما سقطوا من على منحدر واد جليدي معروف بأنه شلال جليدي أثناء تسلقهم الجبال بالقرب من لوس أنجلوس.

وأشار قسم قائد شرطة لوس أنجلوس على موقع تويتر الى أن واحدا فقط من الناجين أصيب بإصابات طفيفة في حين نقل الثلاثة الآخرون إلى مركز إصابات بطائرة هليكوبتر.



وأضاف مكتب الإنفاذ الخاص بقائد الشرطة إن الخمسة الذين لم تذكر التغريدات الأولية لقوة إنفاذ القانون على تويتر أسماءهم كانوا يتسلقون جبال سان غابريل إلى الشمال الشرقي من لوس أنجلوس ظهر أمس عندما فقدوا السيطرة وسقطوا.