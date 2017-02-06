أعرب قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام عن غضبه، إزاء التقارير التي تحدثت عن استغلاله لعمله الخيري في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف " من أجل مآرب خاصة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الأحد، فقد نفى بيكهام بنبرة غاضبة تورطه في تلك الأعمال التي تتضمن توظيف المؤسسة من أجل تحسين صورته لنيل لقب "سير" في بريطانيا.

وجاء موقف بيكهام بعد تقارير إعلامية حملت في طياتها اتهاما له باستغلال عمله في "اليونيسف" لأغراضه الخاصة، فضلا عن إعراضه عن التبرع بأمواله الخاصة.

وأشارت التقارير إلى قائد المنتخب الإنجليزي السابق بدأ يقلّص نشاطه في "اليونيسف" كونها تستهلك وقتا وجهدا منه.

ونشرت رسائل مزعومة من بريده الإلكتروني أنه بيكهام يستغل أعماله الخيرية من أجل الظفر بلقب " سير"، لكن اللاعب السابق قال إنه جرى التلاعب في بريده وإخراج كلمات من سياقها.

وقال فريقه إن هذه الرسائل نشرت بعد فترة وجيزة من اختراق حاسوب أحد العاملين لديه الذين تحدث إليهم في الرسائل المنشورة.