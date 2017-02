ينتظر متابعو السينما حفل جوائز الأوسكار كل عام، وهو واحد من أهم المهرجانات السينمائية على مستوى العالم.

وقد فاز عدد من الفنانين بجائزة الأوسكار عن مختلف فئاتها، ولكن غابوا عن لحظة استلامها بسبب الوفاة.

نستعرض بعض الفنانين الذين فرّقت الوفاة بينهم وبين الجائزة.

هيث ليدجير



هو من أبرز الفنانين في تاريخ السينما الحديث.

توفي قبل إستلامه جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم The Dark Knight. وقد رحل في يناير 2008 عن عمر الـ28.

وقد فاز هيث بجائزة أفضل ممثل مساعد عن الفيلم في الحفل الذي أقيم عام 2009.

والت ديزني



بالطبع هو أيقونة في عالم السينما والرسوم المتحركة.

وقد فاز ديزني بالعديد من جوائز الأوسكار التي وصلت إلى 22 جائزة في تاريخه كما فاز بجائزة الأوسكار عام 1969 بعد وفاته عن فيلم Winnie the Pooh and the Blustery Day.

بيتر فينش



فاز فينش بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Network uk فئة أفضل ممثل عام 1977 بعد وفاته في يناير من نفس العام.

وقد تم عرض الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني 1976.

كونراد هال



في عام 2003 فاز هال بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل تصوير سينمائي لفيلم Road to Perdition.

وتوفي هال في شهر يناير/كانون الثاني 2003 قبل الحفل بوقت قصير.

جيوفري أنسورث



فاز جيوفري بجائزة الأوسكار عام 1980 عن فئة أفضل تصوير سينمائي عن فيلم "Tess".

وكان جيوفري قد توفي في أواخر عام 1978.

هاورد أشمان



عام 1992 فاز هاورد بجائزة الأوسكار عن فيلم Beauty and the Beast عن فئة أفضل أغنية أصلية.

وقد توفي هاورد في مارس 1991.