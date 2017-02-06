قال الممثل الهندي عامر خان "إنه لا يعتقد أنه ملك شباك التذاكر، وذلك بعد النجاح الذي حققه أحدث أفلامه دانجال (المصارع)".

ونقل موقع بوليوود لايف الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير عن عامر القول: " لست ملك شباك التذاكر، أنا ملك كيران فقط"، في إشارة إلى زوجته كيران راو.



وقال عامر، إنه لا يختار أفلامه بناء على احتمالات بشأن ما سوف تحققه في شباك التذاكر.



وأضاف: "حتى الآن لم أوقع عقد فيلم بناء على احتمالات بشأن إيراداته".



وأوضح: "أفضل أن أختار الفيلم من قلبي، جميع الأفلام التي قمت بتمثيلها حتى الآن تلامس القلوب".



وقال: "أفلام مثل تار زامين بار و3 إيديوتس ورانج دي باسانتي، عندما قمت بتمثيل هذه الأفلام، لم أكن أفكر أنها سوف تحقق إيرادات قوية".



واستشهد عامر بفيلم دانجال، وقال: "لقد لعبت دور مصارع كبير السن، لم يكن هناك أغاني رومانسية أو أي من عناصر التركيبة المثالية لكي يحقق الفيلم نجاحاً قوياً في شباك التذاكر".



وأضاف: "لذلك لم نتوقع أبداً أن يحقق الفيلم هذا النجاح القوي".