فاز السينمائي الاميركي داميين شازيل مساء السبت بالجائزة الكبرى التي تمنحها نقابة المخرجين الاميركيين (دي جي ايه) ما يعزز فرصه للفوز بجائزة الاوسكار.

واختير شازيل افضل مخرج عن فيلمه «لالا لاند»الذي يشكل تحية الى عصر هوليوود الذهبي مع افلامه الاستعراضية قبل ثلاثة اسابيع من جوائز الاوسكار التي تتوج موسم المكافآت الهوليوودية.

وسبق للمخرج الشاب البالغ 32 عاما ان فاز بجائزتي غولدن غلوب عن افضل اخراج وافضل سيناريو.

وقد فاز الفيلم بسبع جوائز غولدن غلوب وهو عدد قياسي ونال 14 ترشيحا لجوائز الاوسكار من بينها افضل فيلم وافضل مخرج وافضل ممثل وممثلة لراين غوسلينغ وايما ستون، وقال شازيل وهو من اب فرنسي لزملائه المخرجين لدى تسلمه الجائزة «الافلام قوية لأنها تتجه الى الجميع، الى كل الدول وكل الثقافات».