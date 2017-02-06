تستغل عارضة الأزياء ايرينا شايك، وحبيبة النجم برادلي كوبر، فترة حملها بتلقي دروس في تعلم قيادة السيارات، وظهرت شايك أثناء أخذها دروسا لتعلم القيادة في منطقة ويستوود في مدينة كاليفورنيا قبل عدة أيام، حيث كانت تتعلم على سيارة حمراء.

وارتدت العارضة العالمية سروالا من الجينز الضيق باللون الأسود، وتي شيرت بأكمام قصيرة من نفس اللون، وانتعلت حذاء بدون كعب أسود اللون، ولم تضع المكياج على وجهها مع اخفاء عينيها بنظارة شمسية سوداء، كما ارتدت قبعة سوداء، يذكر أن شايك تنتظر قدوم مولودها الأول من حبيبها كوبر، والذي عبر بدوره عن سعادته وفرحته بقدوم الطفل وقلقه عليها.