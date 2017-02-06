انطلقت من الدوحة الاحد اطول رحلة طيران في العالم حيث من المفترض ان تجتاز الطائرة التابعة للخطوط الجوية القطرية والمتوجهة الى مدينة اوكلاند في نيوزيلندا مسافة 14535 كلم ذهابا والمسافة نفسها ايابا.

ومن المتوقع ان تستغرق مدة رحلة الذهاب 16 ساعة و20 دقيقة، بينما ستبلغ مدة رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة، بحسب موقع شركة الخطوط القطرية.

وستجتاز الطائرة القطرية وهي من طراز بوينغ 777 عشر مناطق زمنية وتمر فوق خمسة بلدان. وستكون هذه الرحلة الاطول في تاريخ الطيران المدني بحسب موقع «فلايت رادار 24»، ولم تعلن الخطوط القطرية عن اعداد ركاب الرحلة، لكن طاقم الطائرة مؤلف من 19 شخصا بينهم اربعة طيارين.

وفي مارس الماضي، اطلقت مجموعة «طيران الامارات» رحلة الطيران الاطول في حينها وكانت بين دبي واوكلاند ايضا حيث اجتازت الطائرة مسافة 14200 كلم ذهابا والمسافة نفسها.