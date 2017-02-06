أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح، قراراً وزارياً بشأن تعديل قرار نص في مادته الأولى على:

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري 133/2017 لتصبح على النحو التالي: -

يعين كل من الآتي إسماهما بالوظيفة المبينة قرين إسم كل منهما وذلك نقلاً من وظيفتهما الحالية:

1-اللواء منصور محمود محمد العوضي-وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ.

2-اللواء سالم نواف أحمد الصباح - وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية.

كما أصدر قراراً بتعيين اللواء زهير جاسم عيسى النصرالله -وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة.

وقراراً آخر بتعيين اللواء محمد يوسف سعود الصباح - وكيل وزارة مساعد لشؤون أمن الحدود البحرية.