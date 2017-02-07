دعاء خطاب



توج المنتخب الكاميروني بلقب كأس الأمم الأفريقية التي أسدل الستار عليها مساء أمس في الغابون بعد فوزه القاتل على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف تقدم المصريون بهدف أول بواسطة متوسط ميدان أرسنال الإنجليزي محمد النني في الدقيقة الـ 22 وعاد الأسود غير المروضة في الشوط الثاني بهدفين عن طريق نيكولاس نكولو وفانسون أبو بكر في الدقيقتين الـ 59 والـ 88، كما يظهر في الفيديو أدناه .

وتسلم حارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضرى ، كأس الروح الرياضية ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون ، على استاد “لاميتى”.

وظهرت ملامح الحزن على السد العالى خلال تسلم الكأس، بعد خسارة اللقب الذى كان يأمل فى التتويج به ليحطم جميع الأرقام القياسية.



وقد فاضت دموع عيون ملايين المصريين عقب خسارة المنتخب الوطنيوسيطرت أجواء الحزن والإحباط على معظم تعليقاتهم ، الا انهم شكروا لاعبوا المنتخب على أدائهم وتوحيدهم لصفوف الشعب المصري ، وقال المغردون لأبطال المنتخب :"أنتم أبطال غير متوجين وننتظركم في كأس العالم ".



نحس كوبر يصيب المنتخب

ويبدو أن سوء التوفيق ظل ملازما للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، كعادته في المباريات النهائية، بعد عجز المدرب "المنحوس" كما يطلق عليه عن كسر عقدة المباريات النهائية التي لازمت مسيرته التدريبية،ليسقط المدرب الأرجنتيني مجددا في فخ خسارة مباريات التتويج للمرة الـ13 في تاريخه التدريبي.

ويملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمجد الكؤوس الأفريقية بـ7 ألقاب بينما الكاميرون ثانية بلقبين أقل وغانا

ثالثة بـ4 ألقاب.



المشجع الجزائري

وقد تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو رصد ردة فعل لمعلق مصري في مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا على مشجع يجلس بصفوف المنتخب الكاميروني ويحمل العلم الجزائري.

وقال المعلق المصري لمشجع الكاميرون الذي يحمل العلم الجزائري: اقعد يا استاذ.. اقعد عيب .

هكذا علق الفنانون على خسارة المنتخب المصري

تابع النجوم المصريون ككل الشعب المصري مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الكاميروني في نهائيات كأس امم افريقيا.

وفيما يلي بعض تعليقات النجوم المصريين والعرب على خسارة منتخبهم للقب:

عمرو دياب: شكراً رجالة منتخبنا المصري، اداء مشرف و أسعدتونا

يارا: هارلك لمنتخب #مصر شكرا على الأداء المشرّف شرفتوا #العرب لكن هذه #كرة_القدم سرقت المباراه بخطأ حكم فأنتم الأبطال غير المتوجين

عمرو يوسف: عمرو وردة راجل .. براڤو ، هاردلك يا رجالة شكراً علي مجهودكم واحد واحد #منتخبنا_يا_ابطال

امال ماهر: الحمدلله علي كل شئ شكرًا منتخبنا عملتوا الي عليكوا واحنا كلنا فخورين بيكم

غادة عبد الرازق: قدر #الله وماشاء فعل الحمدلله هتفضلو #ابطال فى عيونا#الفراعنة#مصر ومبروك#للكاميرون

أنغام: فخورين بيكم #منتخب#مصر#رجال

فيفي عبده: من مصر ام الدنيا مستنينكم يا ابطال واحنا وصلنا لمرحلة حلوة ..الكورة مكسب وخسارة وكفايا ان إنتوا فرحتونا بوصولكم للنهائيات.. بحبكوا اوي وخمسة اموااااااه

ياسمين عبد العزيز: لعيبة رجالة وان شاء الله نروح كاس العالم

ياسمين صبري: شكراً لمنتخبنا المصري، شكراً لكم يا فراعنة، اسعدتونا و أنتم دائماً في قلوبنا ❤ #شكرا_منتخبنا_المصري_شرفتونا #لسة_الجاي_احلي