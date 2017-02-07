سجلت منطقة أبو سمرة، التي تبعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقع في الحدود الغربية الجنوبية المحاذية للسعودية، صباح الأحد، أدنى درجة حرارة في تاريخ البلاد، والتي بلغت 1.5 درجة مئوية.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن سبب تدني الحرارة يعود إلى موجة البرد التي أثرت على البلاد منذ مساء الأربعاء الماضي، إذ بدأت درجات الحرارة بالانخفاض في جميع مناطق البلاد، وشبه الجزيرة العربية، خاصة مع تقدم المرتفع واندفاع كتلة الهواء للمناطق القريبة من البلاد.



كما سجلت درجات حرارة متدنية تقترب من الأرقام القياسية في مختلف المدن القطرية.

وواصلت درجات الحرارة الانخفاض فجر اليوم الأحد، وبلغت 9 درجات مئوية.

وكان اتجاه الرياح جنوبيا غربيا قادما من البحر، وأدى تحول الرياح للاتجاه الجنوبي الشرقي إلى تحرك كتلة من الهواء البارد أدت إلى انخفاض سريع للحرارة بنحو 7.5 درجات خلال ثلاثين دقيقة، وفق الأرصاد الجوية القطرية.



وتراوحت درجات الحرارة في المدن القطرية نهاية الأسبوع الماضي بين 7 درجات مئوية و14 درجة مئوية.



وتعود أقل درجة حرارة سجلت في قطر وهي 3.8 درجات مئوية إلى شهر يناير/ كانون الثاني 1964 في مدينة مسيعيد، وبذلك تعتبر درجة الحرارة المسجلة اليوم الأحد، أدنى درجة سجلت في تاريخ الرصد الجوي في قطر.