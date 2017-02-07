أصبحت امرأة تستخدم كرسيا متحركا، تم تصويرها داخل مترو الأنفاق في نيويورك الشهر الماضي، وهي تدخن - على ما يبدو ـ الماريغوانا، وتدخل في معركة مع شخص، واحدة من أشهر نساء المدينة، قبل أن يتضح أن هذه السيدة الستينية كانت مليونيرة منذ عامين، قبل أن يحولها الحشيش إلى متشردة.

المرأة واسمها ميشيل كارتر (60 عاما) ظهرت على إنستغرام في الشهر الماضي في فيديو تدخل فيه بمواجهة غريبة مع أحد الركاب على متن قطار مترو الأنفاق، وفقا لصحيفة «نيويورك بوست».

وبعد نشر الفيديو على الإنترنت، يتم تداوله سريعا وحقق حوالي مليون مشاهدة في ظرف وجيز.

هذه السيدة نفسها كانت قد كسبت تسوية ضد هيئة النقل قبل عامين فقط، ففي عام 2005 كانت ساقا كارتر قد بترتا أسفل الركبة، بعد أن سقطت أسفل مسار قطار بجزيرة روسفيلت بولاية نيويورك.

وكانت وقتها قد ادعت أنه تم دفعها من قبل أحد، فيما قالت السلطات إنها كانت تحاول الانتحار..

ومع الفقر المدقع والإعاقة أصبحت المرأة هائمة في الشوارع، حتى نوفمبر 2014 عندما وافقت هيئة النقل أخيرا على تعويضها بمبلغ قدره 4 ملايين دولار للضرر الذي لحق بها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

لكن ومنذ ذلك التاريخ بعد الحصول على التسوية في نهاية 2014 فإن كل الأموال التي تلقتها كارتر، كانت قد تبخرت تماما خلال عامين من حدوث التسوية.