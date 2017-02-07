القهوة من المشروبات اليومية المفضلة لدى الكثير من الرجال والنساء، تمنح الجسم القدرة على استقبال يوم شاق وتحسن الحالة المزاجية، إلا أن بقايا المشروب في الفنجان لا تعنى شيئا لدى متناوليها، رغم الفوائد المذهلة لرواسب البن وإمكانية استخدامها في أغراض عديدة.



تقول رانيا عبد العزيز اختصاصية الاقتصاد المنزلى إن هناك عشرة استخدامات مفيدة لبقايا فنجان القهوة تجهلها معظم السيدات يمكن الاستفادة منها فيما يخص الأعمال المنزلية والتنظيف ومحاربة الحشرات وإصلاح الإثاث وأيضا في أغراض تجميل البشرة.



1-التخلص من الروائح الكريهة بالأيدي

حيث يمكن التخلص من الروائح العالقة بالأيدي مثل روائح الثوم والبصل، عن طريق فرك ما تبقى من مشروب القهوة على اليد.



2-تنظيف الأوساخ المستعصيةوذلك عن طريق مزج القهوة المتبقية بالفنجان مع الماء والصابون، ثم يتم استخدام الخليط في تنظيف المناطق الصعبة مثل الحوائط، والبلاط، والشواية.



3-التخلص من الحشرات والبكتيريا بجسم الحيوان الأليف





بوضع بقايا المشروب وفركها على جسم وفرو الحيوان الأليف بعد استحمامه، ولها مفعول جيد في التخلص من الحشرات والبكتيريا.



4-تسليك المواسير المسدودة





تم وضع البقايا في الحوض المسدود، ثم يصب الماء الساخن مع الصابون.



5-إصلاح خدوش الأثاث

بمزج خليط من بواقي مشروب القهوة مع الماء الدافئ والخل، ويقلب إلى أن يصبح القوام مثل العجينة، ثم يتم فرك الخليط على المكان المتواجد به الخدش.



6-تنظيف غلاية الزيت

وهى واحدة من أهم المميزات التي تجهلها ست البيت في استخدامات بواقي مشروب القهوة، حيث تتم إضافة بواقي المشروب للماء المغلي، ليقوم بفعل السحر في إزالة تكتلات الأوساخ والزيوت العالقة والمحترقة.



7-إزالة الهالات السوداء والانتفاخات أسفل العينين

بإضافة المسحوق " بقايا البن " إلى كوب من الماء ويقلب حتى يصبح مثل العجينة، ويوضع على الأماكن المصابة بالهالات السوداء أسفل العينين لمدة 15 دقيقة.



8-التخلص من الدهون المتراكمة

تخلط كمية من القهوة مع جوز الهند ثم توضع على المنطقة التي تتراكم بها الدهون أو السليلوليت بالجسم، مع المواظبة لمدة أسبوعين بصورة يومية.



9-التخلص من الجلد الميت

باستخدام خليط يتكون من ملعقة صغيرة من القهوة مع بعض قطرات زيت الزيتون، ويستعمل الخليط كغسول للبشرة ومن خلاله سيتم تقشير الجلد الميت والتخلص منه.



10-الحصول على شعر لامع وصحي

يمكن استخدام ما تبقى من مشروب القهوة في إزالة تراكمات الأتربة والزيوت مما يزيد من نظافة الشعر، أيضا تستعمل لجعل الشعر المصبوغ باللون الأسود.