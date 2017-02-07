كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، الأحد، مشاهد "مُؤثرة" لزعيم حزب "شاس" اليميني المتشدد، ووزير الداخلية الإسرائيلي آريه درعي، في الحملة الانتخابية الأخيرة التي شهدتها إسرائيل، كان درعي يبكي فيها بحرقة ومرارة الحاخام اليميني ومؤسس الحزب المتشدد الراحل، عوفاديا يوسيف، الحاخام الأكبر السابق لليهود السفارديم في إسرائيل، أي يهود الدول العربية والشرق الأوسط.

وكشف التقرير أن درعي، استعان بالبصل في عينيه لاستدرار الدموع، والظهور بمظهر "صادق" عن الحديث عن عوفاديا طمعاً في أصوات المتدينين الشرقيين وتصويتهم للحزب الذي يتزعمه درعي.

وأظهر الفيديو، كيف كانت أجواء التصوير، التي غلب عليها المرح والضحك وتبادل النكات، قبل اللجوء إلى البصل، لإخراجه بطريقة تلائم أهداف السياسي الإسرائيلي، المعروف بسوابقه الكثيرة، وخاصة قبول الرشاوى، ما انتهى به إلى السجن في 2002، مدة ثلاث سنوات بعد اتهامه بقبول رشوة تقدر بـ 155 ألف دولار.