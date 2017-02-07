بعد 34 عاما من مولدهما، اكتشفت امرأتان روسيتان أن كلا منهما قد عاشت طوال هذه السنين مع أم ليست هي والدتها الحقيقية وتربت معها، وذلك نتيجة خطأ حدث في غرفة العمليات أثناء الولادة بإبدال المولودتين.

وأثبت الحمض النووي حقيقة الوضع الخاطئ الذي وقع في مستشفى ولادة بسيبيريا قبل أكثر من ثلاثة عقود بتاريخ 21 يناير 1983 واتضح أن سبب الارتباك هو تماثل اسم العائلة لوالدتي الطفلتين، بحسب ما نشر موقع صحيفة «ديلي ميل أونلاين».

الوالدتان، وهما أليسا سايرونوفا ويوبوف سيرونوفا، حيث يبدو اسم العائلة واحدا برغم أنه لا قرابة بينهما أصلا، يسعيان الآن إلى التفاهم بخصوص الوضع، حيث أحبت كل أم ابنة أخرى ليست هي ابنتها في الواقع.

يذكر ان الأسرتين تنحدران من منطقة جمهورية بورياتيا ذات الأغلبية البوذية، وتبدو ملامح سكانها مميزة.

في عام 2003 كانت أليسا وهي رسامة محلية معروفة قد أحضرت معها ابنتها وهي في عمر الـ 20 إلى منطقة مسقط رأسها، لكي تقوم بالتدرب هناك على العمل في مجال المحاسبة.

تقول البنت واسمها يوليا: «جاءت امرأة لي وأخبرتني أنني أشبه بنات يوبوف وزوجها داشي من قرية بولاق.. وقد أشعرني ذلك بالصدمة».

تقول إنها عادت البيت، وقد عملت أمها على تهدئتها وأنها هي الأم الوحيدة التي أنجبت في المستشفى في ذلك اليوم. ومن ثم توقف الحديث بينهما حول الموضوع.

لكن كل أم كانت قد أدركت أنه لابد من سبب يجعل كل والدة تشبه أقارب الطرف الآخر، وهو الأمر الذي لا يحتمل تفسيرا منطقيا فليس من خطأ واضح.

وفي عام 2013 عندما أصيبت أليسا بمرض خطير انتابها شعور بأنه لابد من مراجعة ذلك الأمر القديم، وبدأت في محاولة معرفة الحقيقة بمساعدة اختبار الحمض النووي.

لكن البنت الأخرى للأم الثانية واسمها ديغراما - أي البنت - رفضت أن تقوم بتقديم حمضها النووي للفحص وأخذ المقارنة للاختبار. وتفاقم المرض مع أليسا وهي تلح في معرفة الحقيقة، وفي العام الماضي فقط أخذت هي وابنتها يوليا اختبارا بمفردهما، أثبت أنهما ليس لهما علاقة دم البتة. تقول يوليا: «لقد شعرت بصدمة كبيرة.. رغم أنني كنت على استعداد أن أعرف أنها ليست أمي».

على الجانب الآخر فإن «أمي» أليسا ظلت بالنسبة لي «هي الأم الأفضل في العالم». ووافقت ديغراما أخيرا على أخذ حمضها النووي للاختبار، وكذا أمها يوبوف، حيث جاءت النتيجة كما المتوقع.

بعد معرفة الحقيقة من الطرفين كان على كل أسرة أن تتعامل مع وضع جديد بما يشبه إجراء جراحة عميقة. أليسا في الـ 56 من عمرها، قالت إن «عامل المستشفى يجب أن يلام على ذلك الخطأ، حيث لم يكن ثمة آخرون غيرنا كما دلت الوثائق».