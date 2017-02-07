رفض مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز الأمريكية، بيل أوريلي، يوم الاثنين الاعتذار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وصفه بأنه "قاتل".



وقال أوريلي في برنامجه التلفزيوني مساء الاثنين: "يبدو أن إدارة بوتين في موسكو تطالبني أنا مراسلكم المتواضع بالاعتذار عن القول إن فلاديميرالعجوز قاتل".وأضاف: "لذلك فإنني أعمل على هذا الاعتذار لكن ذلك قد يستغرق بعض الوقت... ربما في حدود عام 2023".

كان متحدث باسم الكرملين قال في وقت سابق في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن تعليقات أوريلي "مهينة وغير مسموح بها"، مشيرا إلى أن بوتين يستحق اعتذارا من "مثل تلك الشبكة التلفزيونية المحترمة".



وأكد أورايلي خلال مقابلة أذيعت يوم الأحد ، مشككا في احترام ترامب للرئيس الروسي، أن "بوتين قاتل".



ورد ترامب قائلا: "هناك الكثير من القتلة. لدينا الكثير من القتلة. ماذا تعتقد؟ هل بلدنا بريء؟".



وتعهد ترامب بتحسين العلاقات مع روسيا بالرغم من تقارير استخباراتية تفيد بأن موسكو تقف وراء حملة قرصنة إلكترونية بهدف التأثير على نتائجانتخابات الرئاسة الأمريكية التي أجريت أواخر العام الماضي.