قال مصدر مطلع إن إليوت أبرامز الذي لعب أدواراً ديبلوماسية في إدارة الرئيسين الأمريكيين السابقين رونالد ريجان وجورج بوش هو أبرز مرشحي الرئيس دونالد ترامب لمنصب نائب وزير الخارجية.

ومن المقرر أن يجتمع أبرامز مع ترامب في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء ومع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وكانت آخر إدارة بالبيت الأبيض عمل بها أبرامز (69 عاما) هي إدارة بوش حيث عين في البداية خبيرا في شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي ثم مستشارا للاستراتيجية الديمقراطية العالمية.

وقال المصدر إن من المرشحين الآخرين للمنصب الدبلوماسية السابقة باولا دوبريانسكي لكنه أضاف أن أبرامز هو من سيشغل المنصب على ما يبدو.