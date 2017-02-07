أصدر البيت الأبيض في وقت متأخر من أمس الاثنين، قائمة تضم 78 هجوماً إرهابياً، من بينها الهجوم الذي وقع في سوق بمناسبة أعياد الميلاد في برلين خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، يعتقد الرئيس الأمريكي أنها لم تحظ بالتغطية الإعلامية الملائمة.

ووفقا لصحيفة واشتطن بوست التى نشرت القائمة على موقعها على الانترنت توضح القائمة المدينة، والشهر، والسنة، والهدف والمهاجم بالنسبة للحوادث التى تضمنتها.

وبالإضافة لهجوم برلين، تضم القائمة أيضا هجمات بارزة مثل الهجوم الذي وقع في نيس في تموز/يوليو الماضي، وإطلاق النار في ملهى بلس في أورلاندو

بفلوريدا في حزيران/يونيو الماضي وإطلاق النار في سان بيرنادينو في كاليفورنيا في كانون أول/ديسمبر 2015، والهجمات التي وقعت في باريس في تشرين ثان/نوفمبر .2015

وتغطي القائمة فترة 28 شهرا من أيلول /سبتمبر 2014 إلى كانون أول/ديسمبر 2016.

وكان ترامب قد قال أمس الاثنين إن الهجمات الإرهابية لم تحظ بالتغطية الإعلامية التي تستحقها .

وقال " لقد رأيتم ما حدث في باريس ونيس، وفي جميع أنحاء أوروبا، الصحافة غير الصادقة لا تريد تغطية هذه الأحداث.فهي لديها أسباب وأنتم تدركون ذلك ".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبنسر لاحقا القول إن الرئيس يعتقد أنه "لم يتم تغطية الهجمات بصورة ملائمة " وليس " لم تتم تغطيها ".

وقالت صحيفة ذا هيل إن المسؤولين قدموا قائمة الهجمات للصحفيين بعد ساعات من تصريحات ترامب.