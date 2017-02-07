قال وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي، اليوم الثلاثاء، إن " دولة الكويت منارة الفكر والتنوير وسباقة في عدة مجالات منها الفن والأدب والإبداع".

واشاد الرميحي خلال لقائه عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تطور ونماء على مختلف الاصعدة.

ولفت الى اهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإعلامي المشترك وتبادل الأخبار والمعلومات والخبرات الفنية والتقنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته أعرب الشيخ عزام عن تقديره لوزير شؤون الإعلام على اهتمامه وحرصه على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين مشيدا من جانب اخر بالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها مملكة البحرين.