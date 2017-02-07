كشفت إدارة العلاقات العامة ببلديه الكويت، عن قيام ثلاثة إدارات تابعة لفرع بلديه محافظة الجهراء تمثلت بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وادارة التدقيق متابعه لخدمات البلدية واداره السلامة بحملة مكثفه على مصانع الصليبية وقد أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر سلامه ومخالفه 60 سيارة إسمنت لعدم وجود اعلان على الآليات وإزالة أنقاض قدرت حمولتها ب12 درباً ووضع 10 ملصقات لسيارات مهملة ، وتم تسويه الأراضي والساحات .

وأكد مدير محافظة الجهراء م. محمد العرادي بأن الحملات جاءت بناء على تعليمات من مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي وستكون مستمرة ومشدده من قبل الإدارات المعنية حتي يتم تنظيف المنطقة من انقاض المصانع ولن نتهاون في تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناء.

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين الاتصال بالخط الساخن (1844448) او عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun @ في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي،لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية .