كشفت قناة «RTP» البرتغالية الحكومية مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها أن منتخب الكاميرون لكرة القدم اقترفوا خطأ إداريًا، في مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا، اول أمس ، أمام منتخبنا الوطني، بإشراك لاعب موقوف خلال المباراة، هو بنيامين موكاندجو مدافع نادي لوريان الفرنسي، وهو سبب كاف لإبطال نتيجة المباراة، وتجريد المنتخب الكاميروني من لقبه القاري، ومنحه للمنتخب المصري.

ونفى مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» ما تردد حول إشراك المنتخب الكاميروني للاعب موقوف خلال المباراة النهائية، التي فازوا فيها على الفراعنة بهدفين مقابل هدف، نافين تماما ما يتردد حول تجرد الأسود الكاميرونية من اللقب، ومنحه للمنتخب المصري، كما أكدوا أن موكاندجو حصل على إنذار وحيد، وكان يحق له المشاركة في المباراة النهائية.