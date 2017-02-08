أقدمت امرأة من تكساس في الولايات المتحدة الأميركية على قتل ابنتيها التي تبلغان الـ17 والـ22 من العمر.

وذكرت تقارير الشرطة أن كريستي شيتز أطلقت النار على الفتاتين ماديسون وتايلور خلال اجتماع عائلي نظمته لمناسبة يوم مولد والدهما. وأشارت إلى أن العائلة تواجه بعض الخلافات وأن الوالدة عانت في السابق من مشكلات عقلية.

وقد سمع رجال الشرطة الذين تمّ استدعاؤهم الزوج يقول لزوجته: «لا تفعلي هذا إنهما ابنتانا». وألقي القبض على الأخيرة فيما كانت تحضر سلاحها لإطلاق النار مجدداً.

وفيما لم يُعرف سبب الحادث، لفت الجيران إلى أنّ السيدة شيتز كانت عادت منذ وقت قريب إلى منزل العائلة.

وقالت الصديقة المقربة من العائلة ماديسون دايفي: «كان جايسون أباً رائعاً. وكنا نحب الخروج برفقته. أما الفتاتان فكانتا هادئتين ولم تتشاجرا يوماً. بل كانتا دائمتي الابتسام. وخلال الحادث قال السيد شيتز لزوجته: أطلقي النار على نفسك فقط واجعلي الأمور أكثر سهولة بالنسبة إلى الجميع. فأجابته: لا، عليّ معاقبتك». وأضافت الصديقة: «لطالما فكرت في أن أمراً ما سيحدث. لكنّني لم أعتقد أنها قد تفعل ذلك. كان حضورها يفسد أجواء العائلة وكانت غير متوازنة على المستوى الذهني».

يُذكر أنّ الإبنة الكبرى تايلور كانت ستتزوج شاباًَ يُدعى خوان سيباستيان بعد خطوبة دامت 4 سنوات.