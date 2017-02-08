يعاني أحد الشباب من قرية بني وليد في تاونات شمالي المغرب، منذ سنوات، من مرض نادر وغريب، يجعله يرتفع إلى الأعلى، قبل أن يسقط على حنكه الأيمن، دون أن تصاب أطراف جسده الأخرى بأي أذى.



وقال أحد أفراد عائلة سعيد لموقع "اليوم 24" المغربي، إن حالة سعيد فريدة من نوعها، ذلك أن سقوطه على الأرض، وارتفاعه نحو الأعلى، يثير الكثير من الاندهاش، لاسيما وأن الإصابة تستهدف دائما الوجه، وبالتحديد الحنك الأيمن.



وأضاف أن الشاب سعيد، الذي ناهز عقده الثالث، يعاني من هذا المرض منذ سنوات، مشيرا إلى أن "ما يروج بين الساكنة، هو تمكن الجنّ من سعيد، وهو ما يجعله يسقط دائما بنفس الطريقة، دون أن يستعين بيديه أثناء سقوطه، وكأن الأمر يتعلق بنوع من التلذذ يشعر به الجن"، على حد قولهم.