هل سألت نفسك يوماً عن الخطوط البيض الموجودة في صدور الدجاج؟ إن كان هذا السؤال جال في خاطرك مسبقاً فإليك هذه المعلومة، إذ بينت دراسة إيطالية أن هذه الخطوط تظهر لدى الدجاج الذي ترتفع لديه نسبة الدهون مقارنة بنسبة البروتين، الأمر الذي يجعل عضلات الدجاجة تتقلص.



وأشارت مجلة «ماري كلير» إلى أن العلماء الذين أجروا الدراسة في جامعتي أركنساس وتكساس بينوا أن نسبة الخطوط البيض في الدواجن زادت بنسبة تصل إلى 96 في المئة في الطيور التي جرى عليها الاختبار، موضحين أن زيادة الخطوط البيض تقلل من القيمة الغذائية للحوم.



وأشار العلماء إلى أن المواطن الأميركي يتناول ما يقارب 90 رطلاً من الدجاج سنوياً، إذ إنه يشكل مصدر بروتين طبيعي رخيص الثمن، الأمر الذي يدفع أصحاب المداجن إلى محاولة إنتاج طيور بأوزان أكبر في وقت قصير.



وأوضح «المجلس الوطني للدجاج» أن الدجاج الذي كان في الأسواق في العام 1950 كان يزن 3.08 رطلاً عندما يصل عمره إلى 70 يوماً، بينما الدجاج الذي وجد في الأسواق في العام 2015 وصل وزنه إلى الضعف، مع أن عمره لم يتعدَّ 47 يوماً.



وقال الناطق الرسمي باسم المجلس أن الخطوط البيض توجد بنسبة قليل في لحوم الدجاج الموجود في الأسواق، وأنه لا توجد أخطار صحية لتناول الدجاج الذي يعاني من هذه الحالة.